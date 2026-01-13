Paty Maldonado denuncia hipocresía en homenajes a Caniulef: “El cinismo del espectáculo chileno es asqueroso”

Un intenso debate se desató en el último episodio del programa «Tal Cual» tras las declaraciones de Patricia Maldonado sobre el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, quien murió el 9 de enero a los 48 años. Durante su intervención, la panelista expresó su opinión personal, aclarando que lo hacía a título individual, y aunque lamentó la pérdida del comunicador, centró su discurso en lo que consideró una hipocresía en el mundo del espectáculo chileno.

Maldonado no escatimó en críticas al señalar: “El cinismo que se ha provocado en la muerte de este chiquillo, lamentable, da asco. A mí me da asco. Me dio asco ver cómo lo humillaron, cómo lo trataron”. Recordó momentos en los que Caniulef fue objeto de burlas y comentarios despectivos, incluso por parte de aquellos que ahora lo homenajean. “Esta misma gente que lo peló, que habló barbaridades de él, ¿por qué no le dio trabajo cuando estaba mal?”, cuestionó, refiriéndose a los programas que ahora lo recuerdan con cariño.

La panelista también se mostró escéptica respecto a la sinceridad de los homenajes póstumos, preguntándose por qué no se ofreció apoyo a Caniulef en sus momentos difíciles. “Se murió, qué pena, pero no invertir la tortilla para decir ‘Yo también era amiga de él’… ¿y por qué no decías tú que eras amiga de él cuando pasaron todos los conflictos?”, lanzó Maldonado, sugiriendo que muchos de los tributos actuales son oportunistas.

Además, Maldonado reveló que fue invitada a hablar públicamente sobre el fallecimiento de Caniulef, pero decidió rechazar la oferta, argumentando que no tenía un vínculo cercano con él y que no quería participar en lo que consideraba declaraciones oportunistas. “Ojalá que descanse en paz y ojalá que todos los que hoy día salieron para la foto, piensen que hay un momento en que uno le entrega la jeta a Cristo”, expresó, criticando el comportamiento de algunos en el medio artístico.

Días antes, el también periodista Jordi Castell había manifestado su descontento por la falta de reconocimiento hacia Caniulef mientras estaba vivo, cuestionando a varios rostros del espectáculo que ahora rinden homenaje al comunicador tras su fallecimiento.