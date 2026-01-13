¡No los dejes morir! Aprende a salvar insectos ahogados en tu piscina este verano con estos sencillos pasos

Durante la temporada de verano, es común encontrar insectos en las piscinas, y aunque a menudo se piensa que están muertos por ahogamiento, en realidad, muchos de ellos pueden ser salvados. Cristóbal Sprätz, un experto en insectos que promueve la concientización sobre estos seres en redes sociales, compartió un video en su cuenta de Instagram donde explica cómo revivir a los insectos que parecen estar ahogados.

Sprätz destaca la importancia de los insectos en los ecosistemas, ya que muchos de ellos desempeñan roles cruciales como polinizadores, descomponedores de material vegetal y fuente de alimento para diversas especies. Sin embargo, estos organismos enfrentan serias amenazas, como el uso de insecticidas, la fragmentación de sus hábitats y el cambio climático, según información de National Geographic. Por ello, rescatar a un insecto que parece estar ahogado puede ser una acción significativa.

El proceso para revivir a un insecto es sencillo, según Sprätz. “Cuando veas a uno ahogado en el agua, puedes sacarlo y dejar que, literalmente, se seque. Vuelve en 10 minutos y comprueba cómo ha vuelto a la vida”, explica. Esto se debe a que los insectos no se ahogan de la misma manera que los humanos, ya que su sistema respiratorio opera de forma diferente. En lugar de respirar por la nariz, los insectos utilizan un sistema de tráqueas para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono.

La Universidad de Iowa aclara que, a diferencia de los humanos, donde el sistema respiratorio está vinculado al sistema circulatorio, en los insectos la respiración es independiente. Los insectos respiran a través de aberturas en su cuerpo llamadas espiráculos, ubicadas en el tórax y el abdomen. Por lo tanto, si se deja secar a un insecto que ha caído al agua, es probable que se recupere en unos minutos. Sprätz también aconseja que es mejor dejar a los insectos en la sombra y no bajo la luz solar directa, ya que pueden quemarse si el sol es muy intenso.

La concientización sobre la importancia de los insectos y cómo ayudarles en situaciones de peligro es fundamental para la preservación de estos organismos y, por ende, de los ecosistemas en los que habitan.