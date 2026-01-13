Corte confirma indemnización millonaria a mujer que se fracturó tras caer en vereda descuidada de Cerro Navia

Una mujer recibirá una indemnización de 15 millones de pesos por daños morales tras sufrir una fractura en su muñeca y mano izquierda debido a un accidente en una vereda mal mantenida en Cerro Navia.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la Municipalidad de Cerro Navia a pagar esta multa. El incidente ocurrió el 26 de junio de 2021, cuando la mujer transitaba por la vereda norte de la calle Sado, frente al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. En ese momento, la demandante cayó debido a una base de concreto que sostenía una banca retirada, la cual tenía puntas de fierro sobresalientes y carecía de señalización que advirtiera del peligro.

Como resultado de la caída, la mujer sufrió una fractura que requirió atención médica y una intervención quirúrgica, además de un extenso tratamiento kinesiológico. Las secuelas del accidente afectaron su calidad de vida, provocándole un cuadro de depresión, ansiedad, miedo a salir sola y pérdida de autonomía.

El tribunal determinó que el accidente fue causado por el mal estado de la vereda y que la Municipalidad había incumplido su deber de mantener la vía en condiciones seguras. A pesar de que la Municipalidad argumentó que no existía una relación causal entre el accidente y el estado de la vereda, así como la posible existencia de una condición de salud preexistente de la demandante, el tribunal desestimó estos argumentos, señalando que no se presentó evidencia suficiente para respaldarlos.

Este fallo resalta la responsabilidad de las municipalidades en la mantención de espacios públicos y la importancia de garantizar la seguridad de los transeúntes.