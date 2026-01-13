Gustavo Gatica cuestiona la absolución de Crespo y busca justicia tras quedar ciego por disparos en estallido social

El diputado electo Gustavo Gatica expresó su descontento tras la absolución del ex carabinero Claudio Crespo, quien fue identificado como el autor del disparo que lo dejó ciego durante el estallido social en Chile. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a Crespo, argumentando que actuó en legítima defensa, a pesar de que se confirmó su responsabilidad en el ataque.

Gatica, quien ha sido un firme defensor de los derechos humanos y ha denunciado la violencia policial, lamentó la decisión judicial y manifestó su deseo de buscar justicia. “Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo”, declaró Gatica a los medios tras conocer el veredicto.

El diputado electo también cuestionó la lógica detrás de la absolución, señalando: “Por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenada. Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile”. Gatica enfatizó la necesidad de reformar el sistema judicial para que delitos graves como el que sufrió no queden impunes.

En su intervención, Gatica anunció que planea recurrir a instancias superiores para anular el juicio, afirmando: “Voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo que es súper relevante, por el bien de nuestra democracia, que estos casos no pueden quedar impunes”. Además, no descartó la posibilidad de llevar el caso a cortes internacionales si fuera necesario.

El ex carabinero Claudio Crespo fue acusado de disparar a Gatica durante las protestas de 2019, un evento que ha sido objeto de múltiples investigaciones y que ha dejado una huella profunda en la sociedad chilena. La decisión del tribunal ha generado reacciones de indignación entre defensores de derechos humanos y ha reavivado el debate sobre la impunidad en casos de violencia policial en el país.

Gatica, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha por justicia y derechos humanos en Chile, concluyó su declaración asegurando que continuará luchando por la verdad y la justicia, y que no se detendrá hasta que se haga lo correcto.