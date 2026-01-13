¿Alexis Sánchez se compromete? Anillo de novia rusa desata rumores de boda tras celebración de cumpleaños de Alexandra Litvinova

Los seguidores de Alexis Sánchez han encendido las redes sociales tras la aparición de un anillo en el dedo de su pareja, Alexandra Litvinova, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible compromiso.

La modelo rusa, que recientemente celebró su 26 cumpleaños, compartió un video de su festejo en sus redes sociales. En la grabación, se la puede ver disfrutando de una torta y brindando con espumante, momento que se tornó aún más interesante cuando se observó un llamativo anillo en su dedo anular. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que se trate de una argolla de compromiso entre Litvinova y el delantero de la selección chilena.

La pareja de Alexis Sánchez, quien es madre de su hija Bella, nacida en noviembre del año pasado, ha estado alejada de las redes sociales durante su embarazo. Sin embargo, recientemente ha comenzado a retomar su actividad en Instagram. En una de sus historias, Litvinova comentó: “Estoy volviendo poco a poco a la vida en Instagram. Casi olvidé cómo hacer reels”, lo que indica su intención de reconectar con sus seguidores.

El interés por la relación entre Sánchez y Litvinova ha crecido en los últimos meses, especialmente tras el nacimiento de su hija. La aparición del anillo ha intensificado las especulaciones sobre el futuro de la pareja, que ha mantenido un perfil bajo en su vida personal, pero que ahora parece estar lista para compartir más momentos con sus seguidores.