Trinidad Cerda, ex Gran Hermano 2023, lanza su carrera musical con el sencillo BAD*GIRL y álbum Estrías

A casi tres años de su debut y más de un año tras su cancelación, los ex participantes de la primera temporada de Gran Hermano en Chile continúan acaparando la atención del público, ya sea por sus historias personales, su participación en otros programas o su incursión en diversas áreas del entretenimiento.

Cony Capelli, quien se coronó ganadora de la temporada, se ha convertido en una de las figuras centrales del programa Fiebre de Baile. Por su parte, Fran Maira, su principal competidora en el reality, ha encontrado un nuevo camino como jurado en el programa ¿Cuánto vale el show?, gracias a su éxito en la música urbana.

Otros ex concursantes también están explorando sus talentos musicales. Alessia, quien participó en The Voice, está promocionando su EP titulado “Disclaimer”, el cual describe como su trabajo más personal hasta la fecha. Asimismo, Hans Leonel, que se presenta bajo el nombre artístico Izan Brais, está incursionando en la música urbana mientras mantiene su actividad en la plataforma OnlyFans.

En un giro reciente, Trinidad Cerda, otra de las participantes del reality, ha anunciado su intención de lanzarse como cantante. Este 13 de enero, Cerda reveló que su primer sencillo, titulado “BAD*GIRL”, se estrenará el próximo jueves, acompañado de un videoclip. Este tema formará parte de su primer álbum, titulado “Estrías”, que marca su debut en la industria musical.

El fenómeno de Gran Hermano en Chile sigue generando interés, no solo por las vidas de sus ex participantes, sino también por su impacto en la cultura popular y el entretenimiento en el país.