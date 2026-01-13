Axel regresa a Chile con su 25 Tour: cuatro conciertos íntimos llenos de romanticismo y sorpresas para sus fans

El cantante argentino Axel regresa a Chile este verano para celebrar sus 25 años de carrera con su 25 Tour, ofreciendo una serie de conciertos que prometen ser una experiencia emocional única.

Axel, conocido por su romanticismo y conexión con el público, se presentará en cuatro ciudades chilenas: Coquimbo, Pucón, Viña del Mar y Santiago, entre el 9 y el 13 de febrero de 2024. En una reciente entrevista con La Hora, el artista expresó su entusiasmo por volver a un país que considera su segunda casa, afirmando: “Es un público que conozco hace 20 años y desde el día 1 me sentí como en casa”.

El 25 Tour se caracteriza por ser más íntimo y cercano, en contraste con sus presentaciones anteriores que se centraron en un espectáculo visual con pantallas y grandes producciones. Axel aseguró que en estos conciertos los asistentes vivirán “una montaña rusa de emociones”, disfrutando de un repertorio que abarca desde sus clásicos hasta sus canciones más recientes. “La gente que vaya escuchará lo que quiere escuchar”, comentó el cantante.

Las fechas y lugares de los conciertos son los siguientes: el 9 de febrero en el Salón Enjoy de Coquimbo, el 11 de febrero en el Salón Enjoy de Pucón, el 12 de febrero en el Salón Sporting de Viña del Mar y el 13 de febrero en el Salón Enjoy Los Andes en Santiago. Esta última fecha coincide con la víspera del Día de San Valentín, lo que Axel considera una oportunidad perfecta para que las parejas se dediquen canciones románticas durante el evento.

Además, el artista anticipó que habrá sorpresas durante el tour, incluyendo invitados especiales que compartirán el escenario con él. Axel concluyó su mensaje a los fanáticos destacando la cercanía que se generará en estos conciertos, prometiendo que serán experiencias inolvidables para todos los asistentes.