“La Moneda chica” defiende a Kast tras rechazo de Perú a corredor humanitario y niega que sea un fracaso diplomático

La vocera de la Oficina del Presidente Electo de Chile, Mara Sedini, ha rechazado la idea de que el rechazo del presidente interino de Perú, José Jerí, a la propuesta de un corredor humanitario regional represente un fracaso diplomático para el presidente electo, José Antonio Kast. Esta declaración se produce tras la negativa de Jerí a la iniciativa, que buscaba facilitar la salida de migrantes venezolanos desde Chile hacia otros países de la región.

En una entrevista con CNN en Español, el mandatario interino peruano descartó la propuesta, citando razones de seguridad y afirmando que su país no está dispuesto a aceptar más migrantes en situación irregular. A pesar de que el entorno de Kast había indicado que la propuesta contaba con una buena recepción a nivel regional, la respuesta de Perú ha sido considerada un revés significativo por parte de algunos sectores del oficialismo chileno.

El diputado socialista Daniel Manouchehri calificó el rechazo como el primer traspié internacional del presidente electo, afirmando que Kast “rompió un récord” al fracasar antes de asumir el cargo. Manouchehri criticó la falta de gestión y la discrepancia entre la realidad y la imagen proyectada por Kast. Por su parte, el diputado Nelson Venegas, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, también expresó que este rechazo representa una caída importante en términos diplomáticos, señalando que las expectativas sobre la solución del tema migratorio han quedado frustradas.

En respuesta a estas críticas, Mara Sedini defendió la postura del presidente electo, lamentando que algunos celebren el rechazo de Perú y afirmando que no se puede calificar la situación como un fracaso. “Lamentamos que algunos estén celebrando que hoy día, que ni siquiera el presidente ha llegado a La Moneda, haya ciertas diferencias en los debates”, indicó Sedini. Además, subrayó que las declaraciones de Jerí no desvían los esfuerzos del próximo gobierno en materia migratoria, afirmando que “no hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma”.

El senador electo por Arica, Enrique Lee, quien acompañó a Kast en su visita a Perú, también se pronunció sobre el tema, instando a no apresurarse en las conclusiones. Lee sugirió que, aunque no se establezca un corredor humanitario, los migrantes irregulares eventualmente abandonarán el país cuando se reduzcan los incentivos sociales.

Por último, es relevante mencionar que José Antonio Kast ha negado haber discutido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación política en Venezuela, aunque expresó su confianza en que Petro comprenda la crisis que ha llevado a ocho millones de personas a abandonar el país.