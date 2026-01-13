BTS regresa a Chile en 2026: descubre las fechas y rumores sobre su esperado concierto en el Estadio Nacional

BTS, la icónica boy band surcoreana, ha anunciado su esperado tour mundial tras completar el servicio militar de todos sus miembros, incluyendo fechas en Chile.

La agrupación, que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo, comunicó a través de sus redes sociales el lanzamiento del BTS World Tour, que abarcará diversas ciudades en Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica. Este tour marcará el regreso de RM, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung y Jungkook a Chile, donde se presentarán los días 16 y 17 de octubre de 2026, seis días después de su actuación en Lima y seis días antes de su concierto en Buenos Aires. Esta será la primera vez que BTS regrese al país desde su última visita en 2017 durante “The Wings Tour”.

Los fanáticos, conocidos como ARMY, han estado esperando con ansias este anuncio, y la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el lugar de los conciertos, se especula que el Estadio Nacional podría ser el recinto elegido, dado que tiene capacidad para albergar a un número significativamente mayor de asistentes en comparación con el Movistar Arena, donde se presentaron anteriormente.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la venta de entradas ni los precios, lo que ha llevado a un aumento en los rumores sobre posibles nuevas fechas debido a la inmensa popularidad de BTS en Chile. La fanpage “BTS Chile” ha informado que para los conciertos en Norteamérica y Europa se ofrecerá una preventa a través de una membresía, con la venta de entradas programada para la próxima semana. Los seguidores están siendo alentados a prepararse financieramente para asegurar su lugar en este esperado evento.

Con el anuncio del tour, BTS continúa consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes y queridas a nivel global, y su regreso a Chile promete ser un evento memorable para sus seguidores.