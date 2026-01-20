BTS modifica sus fechas de conciertos en Chile: nuevos días y expectativas de más shows para el fandom ARMY

Un cambio de última hora ha sorprendido a los seguidores de BTS en Chile, ya que se han modificado las fechas de los conciertos que la popular banda surcoreana ofrecerá en el país como parte de su gira mundial.

Recientemente, se había anunciado que BTS se presentaría en Chile los días 16 y 17 de octubre de 2026, marcando su regreso al escenario nacional tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus miembros: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Sin embargo, la información ha sido actualizada y ahora los conciertos se llevarán a cabo el 15 y 16 de octubre, eliminando la fecha del 17 que había sido previamente comunicada.

Este ajuste ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes han comenzado a especular sobre la posibilidad de que se añadan nuevas fechas en otras ciudades de Chile. A pesar de estas expectativas, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la realización de presentaciones adicionales en el país.

Cabe destacar que la reprogramación de fechas no es un fenómeno exclusivo de Chile, ya que otros países de Latinoamérica también han experimentado cambios similares en el calendario de la gira de BTS. Por ahora, Universal Music Group, el sello discográfico de la banda, no ha proporcionado información sobre la venta de entradas ni sobre el lugar donde se llevarán a cabo los conciertos en Chile, datos que son altamente anticipados por el fandom conocido como ARMY.

Se espera que en los próximos días se realice un anuncio oficial que aclare las dudas y confirme los detalles logísticos del esperado regreso de BTS a los escenarios chilenos.