CuentaRUT: Todo lo que necesitas saber sobre esta cuenta esencial para acceder a beneficios estatales en Chile

La CuentaRUT de BancoEstado se ha consolidado como un producto financiero esencial para acceder a beneficios estatales en Chile.

Este tipo de cuenta, que se clasifica como Cuenta Vista, permite a los usuarios realizar diversas operaciones tanto en el país como en el extranjero. Una de sus principales características es que el número de cuenta corresponde al RUT del titular, omitiendo el dígito verificador. Por ejemplo, si el RUT es 12.345.678-9, el número de cuenta será 12345678. La CuentaRUT no solo es de fácil acceso, sino que también carece de costos de apertura y mantenimiento, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos chilenos.

Además, la CuentaRUT incluye una tarjeta de débito, facilitando así las transacciones diarias. Para realizar transferencias desde otras cuentas de BancoEstado, es necesario seleccionar la opción “CuentaRUT” como tipo de cuenta de destino, lo que simplifica el proceso de envío de dinero.

El procedimiento para abrir una CuentaRUT es ágil y directo. Los interesados deben ingresar al portal web de BancoEstado y hacer clic en el botón “Solicítala aquí“. Posteriormente, deben seguir las instrucciones proporcionadas en la plataforma. Una vez completados estos pasos, es necesario acudir a una sucursal de BancoEstado para recibir la tarjeta de débito asociada a la cuenta.

La CuentaRUT se ha vuelto indispensable para quienes buscan acceder a beneficios estatales, siendo un requisito fundamental para recibir la mayoría de estos apoyos. En el contexto actual, donde la inclusión financiera es clave, este producto se presenta como una herramienta valiosa para la población chilena.