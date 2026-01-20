Green Day abrirá el Super Bowl 2026 con un espectáculo inaugural lleno de energía y emoción para los fans

El próximo domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX, el evento más destacado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), donde se enfrentarán los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana para determinar al campeón de la temporada.

Uno de los momentos más anticipados del Super Bowl es el Show de Medio Tiempo, que este año contará con la actuación del reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, la ceremonia de apertura del evento también promete ser un espectáculo significativo, ya que estará a cargo de la icónica banda californiana de pop punk, Green Day.

Green Day, que se presentará antes del inicio del partido, tendrá un formato y condiciones similares al Show de Medio Tiempo. El director de la NFL para Consequence destacó la importancia de celebrar 60 años de historia del Super Bowl con una banda local como Green Day, al tiempo que se rinde homenaje a las leyendas de la NFL que han contribuido a definir el deporte. “Celebrar 60 años de la historia del Super Bowl con una banda local como Green Day, al tiempo que honramos a las Leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte, es una forma increíblemente poderosa de dar inicio al Super Bowl LX”, afirmó.

El vocalista y guitarrista de Green Day, Billie Joe Armstrong, también expresó su entusiasmo por la oportunidad de abrir el evento. “Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 aquí mismo, en nuestro hogar. Es un honor dar la bienvenida a los MVP que han marcado el juego y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Hagamos ruido!”, declaró.

El Super Bowl LX no solo es un evento deportivo, sino también un espectáculo cultural que atrae la atención de millones de espectadores a nivel mundial, convirtiéndose en una plataforma importante para artistas y celebridades.