Gran mancha marrón en el Atlántico: ¿qué es el sargazo y por qué preocupa a los científicos?

Una notable mancha marrón ha sido detectada en el océano Atlántico, generando inquietud entre los observadores. Imágenes satelitales y publicaciones en redes sociales han revelado un extenso corredor visible que se extiende entre la costa occidental de África y el continente americano. Sin embargo, expertos en el tema han proporcionado una explicación clara sobre este fenómeno.

Este fenómeno es conocido como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, que se refiere a una acumulación de algas marinas flotantes que ha sido objeto de estudio por parte de organismos como la NASA durante más de diez años. Según la NASA, el sargazo, una macroalga de color café, se desplaza por el océano gracias a las corrientes y los vientos, y su presencia se intensifica especialmente durante la primavera y el verano en el hemisferio norte.

Recientes estimaciones indican que la biomasa de sargazo ha alcanzado cifras récord, con un volumen aproximado de 28 millones de toneladas en mayo de 2025, superando los niveles históricos registrados en años anteriores. Investigaciones de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida han revelado que en ciertos relevamientos, el cinturón ha concentrado hasta 13 millones de toneladas de sargazo, una cantidad excepcional para determinadas épocas del año.

El sargazo pertenece al género Sargassum y se encuentra ampliamente distribuido en océanos tropicales y templados, tanto en aguas poco profundas como en mar abierto. Algunas especies de sargazo crecen ancladas al fondo marino, mientras que otras flotan libremente gracias a vesículas llenas de aire que les permiten mantenerse en la superficie, según National Geographic. En condiciones naturales, el sargazo es vital para la vida marina, proporcionando alimento, refugio y zonas de reproducción para diversas especies. Sin embargo, su llegada masiva a las costas ha planteado desafíos significativos para los ecosistemas y las condiciones humanas.