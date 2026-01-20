Nobel Resources inicia perforación diamantina en el prometedor proyecto cuprífero Cuprita en la región de Atacama

La empresa canadiense Nobel Resources ha comenzado la perforación diamantina en su proyecto cuprífero Cuprita, ubicado en la región de Atacama, marcando el primer programa de este tipo en este activo, que la compañía considera altamente prospectivo.

Los trabajos de perforación se fundamentan en los estudios de exploración realizados en 2025 por el equipo técnico de Nobel, quienes detectaron características geológicas y geofísicas clave que están asociadas a sistemas de pórfido cuprífero mineralizado en la región. El proyecto Cuprita se sitúa dentro del cinturón de pórfido cuprífero del Paleoceno y presenta atributos significativos, como la mineralización de cobre generalizada en afloramientos, que incluye labores mineras de pequeña escala, así como extensas anomalías geoquímicas de cobre y una amplia capa de lixiviación, características típicas de este tipo de depósitos en la zona.

Además, se ha identificado un desarrollo notable de brechas de turmalina, anomalías de polarización inducida (IP) y bajos magnéticos en el área objetivo, que son consistentes con depósitos de pórfido de cobre de bajo contenido de pirita. El proyecto Cuprita se encuentra en un entorno estructural que es comparable al de importantes yacimientos como El Salvador, Cerro Colorado, Spence, Sierra Gorda y Fortuna, caracterizado por un corredor estructural noreste que es intersectado por fallas secundarias de rumbo noroeste.

Larry Guy, presidente y director ejecutivo de Nobel Resources, destacó que el inicio de la campaña de perforación diamantina representa un hito significativo para la compañía en 2026. Guy subrayó que Cuprita presenta una zona atractiva con mineralización de cobre extendida y alteración superficial, con características típicas de los depósitos de pórfido cuprífero en esta región de Chile.

El avance en el proyecto Cuprita se produce en un contexto de creciente interés por la exploración y explotación de recursos minerales en Chile, un país que es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial.