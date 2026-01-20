577 estudiantes de Santo Tomás transforman vidas en tres regiones del país a través de voluntariado de verano

Un total de 91 familias de las regiones del Maule, Coquimbo y Bío Bío se beneficiaron de los Trabajos Voluntarios de Verano, organizados por Santo Tomás, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de personas en situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa contó con la participación de 577 estudiantes de diversas instituciones de Santo Tomás, incluyendo universidades, institutos y centros de formación técnica, quienes se unieron a esta labor social. Entre los participantes, algunos eran nuevos en esta experiencia, mientras que otros, como Melisa Carrasco, egresada de Servicio Social, ya habían participado en siete ediciones anteriores. Carrasco destacó que “es una actividad donde uno adquiere más habilidades de las que ya tenemos y se pueden conocer personas de diferentes ciudades y carreras. Además, es muy fuerte ver el cambio que podemos generar en los hogares de algunas familias”.

Claudio Hernández, estudiante de Ingeniería en Informática, también compartió su experiencia, afirmando que “ha sido una experiencia super gratificante, he podido aprender mucho de otras personas y otras realidades del país, he podido conocer compañeros de otras ciudades que antes eran solo caras desconocidas, pero ahora nos llevamos súper bien”.

Los proyectos realizados incluyeron el mejoramiento de viviendas, así como la reparación y construcción de estructuras. También se llevaron a cabo restauraciones de espacios públicos y establecimientos educacionales, además de operativos de carreras abiertos a la comunidad. Patricia Noda, vicerrectora de Estudiantes y Vinculación con el Medio, comentó que “los estudiantes aportan al bienestar de las comunidades mientras desarrollan competencias clave para la vida, como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, reforzando así su formación integral fuera del aula”.

Uberlinda Aquea, alcaldesa de La Higuera en la región de Coquimbo, resaltó la importancia de esta labor, afirmando que “estos jóvenes no dimensionan el tremendo aporte que hacen a nuestra comuna, que a veces no es muy visibilizada. Que estos chicos se tomen una semana de sus vacaciones para ayudar a personas que lo necesitan es realmente un gran aporte”.

Las localidades que se beneficiaron de estas acciones fueron Tomé, Dichato, Menque y Rafael en la región del Biobío; Los Junquillos, Licantén, Lora e Iloca en la región del Maule; y La Higuera, Chungungo, El Trapiche y Caleta Los Hornos en la región de Coquimbo.

Charlie Ferrada, uno de los beneficiarios de los mejoramientos de viviendas, expresó su agradecimiento, señalando que “ha sido fabuloso, hoy nos tocó que nos ayudaran a mí y a mi señora. Los jóvenes han sido muy respetuosos y han demostrado sus ganas de hacer algo bonito para nosotros, estamos muy agradecidos”. Por su parte, Carlos Godoy, otro beneficiario, comentó que “uno no tiene los recursos para hacer esto y yo como vivo solo también me ha servido para compartir. Ellos forraron esta pieza y me va a servir para el invierno, para que esté más abrigado”.

Los Trabajos Voluntarios son una tradición en las instituciones Santo Tomás, que se realizan anualmente en versiones de verano e invierno, reuniendo a cientos de estudiantes desde Arica hasta Punta Arenas.