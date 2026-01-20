Yumbel confirma funcionamiento de stands comerciales hasta el 21 de enero, a pesar de la suspensión de la festividad

La municipalidad de Yumbel ha decidido mantener operativos los stands comerciales de la Festividad de San Sebastián hasta el 21 de enero, a pesar de la suspensión del evento debido a los incendios forestales que afectan la zona sur de Chile. Esta decisión fue tomada tras una serie de reuniones de coordinación entre equipos municipales, Carabineros de Chile y representantes de los comerciantes, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el cumplimiento de las medidas preventivas necesarias.

El alcalde de Yumbel, José Sáez, expresó su comprensión sobre la incertidumbre que esta situación genera tanto en los comerciantes como en la comunidad. “Sabemos que esta situación genera incertidumbre y preocupación, en los comerciantes como en la comunidad. Por eso hemos buscado una decisión responsable, que permita resguardar la seguridad de las personas, pero también dar certezas y acompañamiento a quienes hoy están trabajando en nuestra comuna, siempre en el marco del complejo escenario que vive la región”, afirmó Sáez.

Además, el alcalde hizo un llamado a la colaboración de la comunidad, instando a actuar con responsabilidad y solidaridad. “Hoy más que nunca necesitamos actuar con responsabilidad y solidaridad, respetando las medidas preventivas y las indicaciones de los equipos en terreno, entendiendo que la prioridad es cuidar la vida y la seguridad de todos y todas”, agregó.

La decisión de mantener los stands comerciales se enmarca en un contexto de emergencia, donde los incendios han puesto en riesgo a varias familias en la región, lo que ha llevado a Bomberos a realizar rescates en medio de las llamas y el humo. La situación en la zona sigue siendo crítica, y las autoridades continúan trabajando para asegurar la seguridad de la población.

