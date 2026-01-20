Pentágono considera desplegar 1.500 soldados en Minnesota ante creciente violencia y tensiones con agentes de ICE

El Pentágono planea enviar 1.500 soldados a Minnesota ante el aumento de la violencia entre civiles y agentes de ICE, tras la muerte de una mujer en Minneapolis.

Un informe de Reuters ha revelado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está organizando el despliegue de 1.500 soldados en Minnesota, en respuesta a la creciente tensión entre la población civil y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta situación se ha intensificado tras el fallecimiento de Renee Good, quien fue abatida por un agente en Minneapolis, lo que ha desatado protestas y disturbios en la región.

Las tropas que se enviarán son fuerzas especiales que actualmente se encuentran realizando ejercicios en Alaska. Según el informe, el despliegue se llevará a cabo si la violencia en Minnesota no disminuye. El pasado jueves, el expresidente Donald Trump había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar fuerzas militares a la zona, lo que generó una rápida reacción del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Frey ha criticado la presencia de ICE en la ciudad, afirmando: “Sería una medida impactante. No necesitamos más agentes federales para garantizar la seguridad de la gente. Estamos seguros.”

En los últimos días, las tensiones han escalado, con agentes de ICE utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, quienes a su vez han respondido lanzando fuegos artificiales. Este tipo de intervención militar en situaciones de disturbios civiles no se veía desde 1992, cuando se utilizó bajo la administración de George H.W. Bush en California, tras los disturbios en Los Ángeles.

Además, el gobernador de Minnesota ha movilizado a la Guardia Nacional del estado para apoyar a las fuerzas locales. Andrea Tsuchiya, oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional de Minnesota, declaró a EFE: “Estamos preparados y listos para responder. Por el momento, no estamos desplegados en las calles de la ciudad.” La situación sigue siendo tensa y se espera que las autoridades tomen medidas adicionales en los próximos días.