Aporte Familiar Permanente: Fechas y detalles del segundo pago para beneficiarios en marzo de 2026

Los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026 han comenzado para el Grupo 1 de beneficiarios, quienes recibieron sus ayudas estatales entre el 14 y el 28 de febrero. Este beneficio, que otorga un monto de $66.834 por carga o grupo familiar, se entregará en varias etapas a lo largo del mes de marzo.

La primera fase de pagos ya está en marcha, y se espera que la segunda etapa comience el 2 de marzo, dirigida al Grupo 2. Este grupo está compuesto por aquellos que cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o a través del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Además, desde el 1 de marzo, los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) con cargas familiares también comenzarán a recibir el aporte.

La tercera etapa de pagos está programada para iniciar el 16 de marzo, y está destinada a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Para aquellos que pertenecen a este grupo y tienen una CuentaRUT, el depósito se realizará directamente en esa cuenta.

El Aporte Familiar Permanente se paga de manera automática a quienes cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal; o formar parte de un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Es importante destacar que los beneficiarios que opten por el pago presencial o que no tengan una CuentaRUT activa tienen un plazo de hasta nueve meses desde la asignación del monto para cobrar el aporte de forma presencial. Una vez transcurrido este plazo, el derecho a retirar el aporte expira.