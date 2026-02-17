Trump asegura que Rubio negocia acuerdo con Cuba y descarta intervención militar en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra en conversaciones con Cuba para alcanzar un “acuerdo”. Sin embargo, Trump descartó la posibilidad de una intervención militar en la isla, similar a la que se llevó a cabo en Venezuela.

Durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, Trump afirmó: “Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es… realmente una amenaza humanitaria”. El mandatario describió a Cuba como “una nación fallida” y expresó su preocupación por la situación en la isla, donde, según él, “no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas”. Además, Trump anticipó que los cubano-estadounidenses “se alegrarán cuando puedan volver” a Cuba y reunirse con sus familias.

Trump también se refirió a la situación de los cubanos bajo el régimen de Fidel Castro, indicando que han sido tratados de manera inhumana. “Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de Fidel) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba”, comentó el presidente.

En cuanto a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Trump defendió la política de no permitir que fluyan recursos hacia Cuba, afirmando que “no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada” que llegue a la isla.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de una operación militar en Cuba, similar a la que se realizó para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump evitó dar una respuesta directa, aunque sugirió que “no sería una operación muy dura” y expresó que no cree que sea necesaria.

Cuba enfrenta desde mediados de 2024 una severa crisis energética, que se ha intensificado desde enero debido a la escasez de combustible y al reciente bloqueo del petróleo venezolano hacia la isla, una medida que fue ordenada por Trump.