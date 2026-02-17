Fallece Jesse Jackson, emblemático líder de derechos civiles y candidato presidencial en Estados Unidos a los 84 años

El reverendo Jesse Jackson, destacado activista por los derechos civiles y figura emblemática en la lucha por la justicia social, falleció este martes a los 84 años, según anunció su familia.

En un comunicado publicado en Instagram, la familia de Jackson confirmó su muerte, señalando que el líder de la Coalición Rainbow PUSH falleció “rodeado de su familia”. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson”, reza el mensaje familiar, que no especifica las causas del deceso.

La familia destacó el legado de Jackson, describiéndolo como un “líder servicial” no solo para ellos, sino también para los oprimidos y marginados en todo el mundo. “Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida”, añadieron, subrayando su “inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos”.

Jackson, quien fue un “incansable agente de cambio”, es recordado por su capacidad para elevar la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta su labor movilizando a millones para que se registraran para votar. Su impacto en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos es considerado imborrable.

En 2017, Jackson reveló que padecía de Parkinson, enfermedad que había estado tratando como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de hacer público su diagnóstico. En noviembre de 2022, fue hospitalizado para recibir tratamiento por parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad neurodegenerativa rara y grave.

Jackson fundó la organización Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su colega Martin Luther King Jr., un evento que él presenció. En 1996, su organización se transformó en la Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. Esta organización se define como multirracial, multitemática, progresiva e internacional, y tiene como misión proteger y defender los derechos civiles, así como promover el cambio social.

A lo largo de su vida, Jackson dejó una huella significativa en la lucha por los derechos civiles, y en 2023, se retiró oficialmente de la dirección de la Rainbow PUSH Coalition, que había fundado para abogar por la justicia y la igualdad.