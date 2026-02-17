Apuñalado por celos: hombre asesinado por expareja de su pareja en San Ramón, autor prófugo

Un hombre fue asesinado a puñaladas en un ataque por celos en San Ramón, Región Metropolitana, el lunes por la tarde. El autor del crimen se encuentra prófugo.

El homicidio tuvo lugar en una vivienda de la calle Mirador, donde la víctima se encontraba con su pareja. Según los primeros informes, el ataque fue perpetrado por la expareja de la mujer, quien irrumpió en el domicilio tras escalar una reja y le propinó dieciseis puñaladas al hombre, que era amigo del agresor desde hacía años. A pesar de ser trasladado al Hospital Padre Hurtado, el hombre fue declarado muerto al llegar al centro médico.

La fiscal Marianela Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que el ataque ocurrió mientras la víctima estaba en su habitación con su pareja. “La expareja de la mujer llegó y, por razones que se investigan, procedió a dar distintas puñaladas en el cuerpo de la víctima, causando la muerte casi instantáneamente en el lugar”, indicó la fiscal. Además, mencionó que el agresor es conocido por las autoridades y que se están realizando diversas labores para localizarlo y lograr su detención.

El subcomisario Juan Palavecino, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), agregó que, a través de la recolección de testimonios y el análisis del lugar del crimen, se estableció que la víctima estaba con su pareja en el momento del ataque. Palavecino detalló que el agresor, al enterarse de que ambos estaban juntos, ingresó al domicilio y utilizó un cuchillo para atacar a la víctima, quien cayó a pocos metros de la entrada de la casa.

El detective también destacó que el agresor y la víctima eran amigos, y que la relación entre el atacante y la mujer era de una expareja de años anteriores. La principal hipótesis que se maneja en la investigación sugiere que el móvil del crimen está relacionado con celos y cuestiones pasionales.