Hermana de Andrés Caniulef confirma su fallecimiento y solicita respeto por la familia en este difícil momento

Andrés Caniulef, reconocido periodista, falleció el viernes por la tarde a causa de un paro cardiorespiratorio, según confirmó su hermana, Maritza Caniulef.

Maritza Caniulef se dirigió a los medios de comunicación que se encontraban en el departamento de su hermano, donde ocurrió el deceso. En sus declaraciones, expresó: “Como familia, lamentamos la información de que Andrés acaba de fallecer producto de un paro cardiorespiratorio”. La hermana del periodista destacó las cualidades de Andrés, describiéndolo como “una persona muy honorable, muy carismática y muy apreciada por todos”.

Además, Maritza solicitó respeto para la familia en este difícil momento, enfatizando que no contaban con más detalles sobre la situación. “No tenemos más antecedentes, solamente decir que se llamó a los entes correspondientes de salud y el diagnóstico fue lo lamentable”, añadió, visiblemente afectada por la pérdida.

La familia de Caniulef ha agradecido el apoyo recibido y ha reiterado su deseo de privacidad mientras atraviesan este doloroso proceso. Andrés Caniulef era una figura destacada en el ámbito periodístico, conocido por su carisma y profesionalismo, lo que ha generado una gran conmoción en la comunidad periodística y entre sus seguidores.