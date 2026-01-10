Figuras del espectáculo chileno expresan su dolor y condolencias tras la inesperada muerte de Andrés Caniulef en Santiago

La muerte de Andrés Caniulef, ocurrida la noche del 9 de enero en el centro de Santiago, ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo chileno, donde colegas y amigos han expresado su dolor a través de redes sociales.

Caniulef, conocido comunicador y figura de la televisión, fue recordado por varios periodistas y presentadores que compartieron sus condolencias. La periodista Paula Escobar fue una de las primeras en manifestar su tristeza, publicando en sus redes: “No puedo describir lo que siento ahora”, junto a imágenes que reflejan su relación con el fallecido.

Luis Sandoval, panelista y conductor, también se mostró afectado, comentando: “Muy descolocado, muy afectado, estoy en estado de shock”. Por su parte, Sergio Rojas utilizó sus plataformas digitales para expresar su pesar, sumándose a las numerosas despedidas que inundaron las redes.

Desde el ámbito actoral, la actriz Antonella Ríos optó por un gesto simbólico, publicando una imagen con fondo negro y un corazón negro, mientras que la modelo Daniella Campos compartió un símbolo de una paloma blanca junto a un corazón, como una forma de despedida.

Cecilia Gutiérrez, periodista de espectáculos que fue la primera en dar a conocer la noticia tras la verificación policial, también expresó su tristeza, lamentando la pérdida de un colega cercano. Gonzalo Ramírez, otro periodista, dedicó un mensaje a Caniulef: “Descansa Andrés. Todo mi cariño a la familia y cercanos”. El animador Daniel Fuenzalida, en un emotivo mensaje, escribió: “En Shock! Solo en este minuto se me ocurre decir gracias por tu amistad, tu lealtad, y me quedo con lo que hablamos hace unos días!! No me salen más palabras”. Gianella Marengo, comunicadora, también se unió a las muestras de cariño con un breve: “Descansa en paz”.

La familia de Caniulef también ha agradecido las muestras de apoyo. Su hermana, Marisa Caniulef, pidió respeto para la familia y describió a su hermano como “una persona muy honorable, muy carismático y muy apreciado por todos”.

Las reacciones continúan fluyendo mientras el mundo del espectáculo chileno recuerda la trayectoria de Andrés Caniulef, quien dejó una huella significativa en la televisión nacional.