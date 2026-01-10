Andrés Caniulef, ícono del periodismo de espectáculos en Chile, fallece a los 48 años dejando un legado imborrable

El periodista Andrés Caniulef, destacado en el ámbito del espectáculo chileno, falleció el 9 de enero a los 48 años debido a un paro cardiorrespiratorio en Santiago.

Andrés Caniulef, una figura emblemática del periodismo de espectáculos en Chile, murió el pasado viernes tras sufrir una descompensación que culminó en un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en un departamento en Santiago Centro. La noticia fue confirmada por fuentes policiales y colegas del medio, y su deceso fue anunciado en redes sociales, generando una profunda consternación entre profesionales de la prensa y audiencias que lo siguieron durante más de dos décadas. La panelista de “Primer Plano” fue una de las primeras en dar a conocer la triste noticia.

Nacido el 24 de junio de 1977 y graduado en Periodismo por la Universidad Andrés Bello, Caniulef comenzó su carrera como notero y reportero, destacándose por su capacidad para conectar con el público y su interés en la actualidad cultural y social. Con el tiempo, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del periodismo de farándula en la televisión chilena, participando en programas icónicos como “Alfombra Roja” en Canal 13, así como en “SQP” y “Maldita Moda” en Chilevisión, donde su estilo directo y su conocimiento del entretenimiento lo convirtieron en un referente del medio.

Además de su trabajo en estos programas, Caniulef fue panelista en matinales como “Bienvenidos” (Canal 13) y “La Mañana” (Chilevisión), donde ofreció análisis y perspectivas sobre la actualidad de los protagonistas del espectáculo tanto nacional como internacional. Entre 2022 y 2024, formó parte del equipo de Mega, colaborando en diversos contenidos de entretenimiento y espectáculos, y participando en el programa “Mucho Gusto”. Posteriormente, regresó a Canal 13, donde incluso participó en el reality show “Palabra de Honor”.

Hasta el momento de su fallecimiento, Caniulef se desempeñaba como conductor del programa de espectáculos “No es lo mismo” en Tevex Televisión, un espacio que animaba junto a Titi García-Huidobro. Sus compañeros y el canal lo valoraban como un profesional “riguroso y generoso”.

Más allá de su labor periodística, Caniulef también fue conocido por su apertura y disposición para abordar temas personales con honestidad. En 2025, reveló públicamente que vivía con VIH, buscando desestigmatizar la enfermedad y fomentar la conversación social sobre el tema, lo que evidenció su compromiso con causas que iban más allá de la pantalla.

Tras su muerte, numerosas figuras de la farándula y seguidores expresaron su pesar en redes sociales, resaltando su profesionalismo, cercanía y su significativo aporte al periodismo de espectáculos en Chile.