Aporte Familiar Permanente 2026: Fechas y montos de los pagos del ex Bono Marzo para familias de bajos ingresos

El Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como el Bono Marzo, es un subsidio estatal dirigido a las familias de menores ingresos en Chile, que no requiere postulación. Este beneficio está destinado a quienes hayan recibido el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Familiar o Maternal, o que sean parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aunque aún no se ha anunciado el monto específico para el año 2026, el año pasado el Aporte Familiar Permanente otorgó $64.574 por cada carga familiar o persona que generó el derecho a cobrar el SUF, así como también esa misma cantidad por grupo familiar para quienes pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Los pagos del Aporte Familiar Permanente se llevarán a cabo entre febrero y marzo de 2026, distribuidos en tres grupos. El primer grupo comenzará a recibir el pago el 15 de febrero, dirigido a aquellos que cobran sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades en esas fechas. El segundo grupo, que incluye a quienes recibieron sus beneficios entre el 1 y el 14 de febrero, así como a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) con cargas familiares, comenzará a recibir el bono el 1 de marzo. Finalmente, el tercer grupo, que comprende a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS que cobran Asignación Familiar o Maternal, recibirá su aporte a partir del 15 de marzo.

Los beneficiarios de los dos primeros grupos recibirán el pago a través del IPS en la fecha habitual de sus beneficios, mientras que aquellos del tercer grupo que posean una Cuenta RUT en BancoEstado recibirán su aporte directamente en dicha cuenta. A partir del 15 de marzo, los beneficiarios podrán consultar su día y lugar de pago en el sitio web www.aportefamiliar.cl.