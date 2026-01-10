Andrés Caniulef: un viaje por la televisión chilena marcado por el talento, la lucha y la tragedia a los 48 años

El periodista chileno Andrés Caniulef falleció a los 48 años, un suceso que ha conmocionado al país. La noticia fue confirmada por la comunicadora Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram, donde indicó que Caniulef habría sufrido una descompensación y un ataque cardíaco en su departamento, acompañado de su pareja.

Andrés Caniulef nació en Santiago en 1977, aunque su infancia transcurrió en Punta Arenas y Temuco debido a la carrera de su padre en la Fuerza Aérea. Regresó a la capital durante su adolescencia y posteriormente estudió periodismo en la Universidad Andrés Bello. Su carrera profesional despegó en Canal 13, donde comenzó su práctica en el noticiero Teletrece. Rápidamente se destacó por su carisma y conocimiento del mundo del espectáculo, participando en programas como Alfombra Roja y Bienvenidos.

A lo largo de su trayectoria, Caniulef tuvo la oportunidad de entrevistar a numerosas personalidades del entretenimiento, incluyendo a la icónica Madonna. A pesar de su éxito en Canal 13, decidió renunciar en 2014 para unirse a Chilevisión, donde trabajó en Maldita Moda, La mañana y Sabingo, y se convirtió en el último animador de SQP. Durante este tiempo, también fue notable su presencia en la Gala de Viña, donde desfiló junto a su pareja, siendo una de las primeras parejas del mismo sexo en participar en el evento.

Enfrentó momentos difíciles en su vida personal, incluyendo una fuerte depresión y problemas con las drogas, lo que lo llevó a alejarse de la televisión en 2018. Sin embargo, en 2019 regresó a Canal 13, apareciendo nuevamente en el matinal Bienvenidos. En 2021, se unió al programa de farándula Me Late, donde estuvo cerca de un año antes de trasladarse a Mega, donde trabajó en el departamento de prensa y en el matinal Mucho Gusto. Su paso por Mega duró casi dos años, hasta que fue desvinculado debido a una reestructuración.

Poco tiempo después, Caniulef regresó a Canal 13 como participante del reality show Palabra de Honor, donde reveló ser VIH positivo, una información que había mantenido en privado durante años. Tras su participación en el reality, fue hospitalizado y estuvo en coma inducido debido a una septicemia provocada por un golpe en la rodilla. En 2025, asumió la conducción del programa No es lo mismo, de Tevex, donde se desempeñó hasta su fallecimiento este viernes.