Tevex Televisión rinde homenaje a Andrés Caniulef tras su fallecimiento, recordando su legado en el periodismo de espectáculos

El periodista y presentador Andrés Caniulef falleció este viernes, lo que ha generado una profunda conmoción en el mundo de la televisión chilena.

Tevex Televisión, canal donde Caniulef trabajaba como conductor del programa de espectáculos “No es lo mismo”, emitió un comunicado en el que lamentó su muerte y destacó su contribución al medio. En el mensaje, la estación expresó: “Como canal, estamos profundamente golpeados, ya que el conductor de nuestro programa de espectáculos, el reconocido periodista Andrés Caniulef, murió este viernes”. La noticia impactó al equipo de Tevex, que consideraba a Caniulef un miembro activo y valioso de su parrilla programática.

El comunicado también resaltó la trayectoria profesional de Caniulef, quien fue descrito como un “excelente compañero de trabajo y gran profesional, riguroso en entregar la información en cada programa”. Su labor en el canal fue fundamental, ya que abordaba temas de actualidad del mundo del entretenimiento y la farándula chilena, áreas en las que había desarrollado gran parte de su carrera.

Tevex Televisión fue la última casa televisiva de Caniulef, quien anteriormente había trabajado en otros importantes medios como Canal 13, Chilevisión y Mega. En su despedida, el canal agradeció su dedicación y profesionalismo, afirmando: “Agradecemos su gran trabajo, fuimos su última casa televisiva, y junto con su recuerdo profesional nos quedamos en la memoria con una tremenda persona”.

La muerte de Caniulef, ocurrida en el centro de Santiago, ha suscitado múltiples reacciones de condolencias tanto a nivel institucional como personal en el ámbito de las comunicaciones y la televisión chilena. Tevex Televisión extendió sus condolencias a la familia y amigos del periodista, concluyendo su comunicado con: “Nuestras condolencias a toda su familia y a los muchos amigos que lo querían”.