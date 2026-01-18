Festival del Huaso de Olmué: Américo, Gepe y León Murillo brillan en la tercera noche del evento musical

El Festival del Huaso de Olmué celebra su tercera noche con destacados artistas que prometen hacer vibrar al público en el Patagual.

Este sábado 17 de enero, el evento contará con la actuación de Américo, quien regresa al escenario tras una década, además de la presentación del humorista León Murillo y el cierre a cargo del cantautor Gepe. La jornada comenzará con una obertura de Los de San Pablo, preparando el ambiente para el esperado regreso de Américo, quien ha estado en el festival en dos ocasiones anteriores, en 2011 y 2016.

León Murillo, que se presentará por primera vez en el festival, buscará conectar con la audiencia y seguir la estela de éxito de sus predecesores. Por su parte, Gepe, conocido por su estilo único, cerrará la penúltima noche del festival, prometiendo una actuación memorable.

En la segunda noche del festival, que tuvo lugar el viernes, el evento logró un notable éxito de audiencia, liderando en términos de rating. Conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el festival alcanzó un promedio de 679.506 espectadores por minuto, superando a sus competidores en la franja horaria. Durante la jornada, el artista argentino Luck Ra abrió la noche con un promedio de 726.928 personas por minuto, alcanzando un peak de 890 mil espectadores.

El debut de Erwin Padilla fue uno de los momentos más destacados, logrando el rating más alto de la noche con un promedio de 862.015 personas por minuto y un peak de 945 mil. Su actuación superó ampliamente a la competencia, que se quedó en cifras mucho más bajas. Finalmente, Toly Fu, con su reguetón de campo, también tuvo una destacada presentación, promediando 481.073 espectadores por minuto, consolidando su popularidad en el evento.

El Festival de Olmué, que se ha convertido en un referente de la música y el humor en Chile, continúa atrayendo a grandes artistas y a un público entusiasta, manteniendo su tradición de ofrecer espectáculos de alta calidad.