Delcy Rodríguez denuncia que 463 apartamentos en Caracas fueron afectados por el ataque de EE.UU. y llama a la unidad nacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que 463 apartamentos en Caracas fueron dañados por un ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante una transmisión en el canal estatal VTV, Rodríguez detalló que la almiranta en jefe y alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, junto con Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Caracas, y el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, están trabajando en la reparación de los daños. “Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión”, afirmó Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la detención de Maduro.

El mismo día, se llevó a cabo una jornada de asistencia social en Ciudad Tiuna, uno de los urbanismos afectados por el ataque. Rodríguez hizo un llamado a la unidad nacional, advirtiendo que “el enemigo externo y el extremismo interno trabajan por la división” y enfatizó que la “mejor respuesta es la calma” y la “prudencia estratégica”.

En un acto posterior, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reportó que 47 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) perdieron la vida durante el ataque. De estos, nueve eran mujeres militares. Además, Padrino López indicó que más de 112 personas resultaron heridas y recibieron atención médica.

Padrino López destacó el sacrificio de los militares fallecidos, afirmando que “cumplieron con la historia” al dar su vida en defensa de la nación. También recordó a 32 cubanos que murieron en el mismo ataque, subrayando la magnitud de la agresión sufrida por Venezuela.