¿Carla Jara y Julio Robert juntos en Olmué? Rumores de romance se intensifican tras su baile en el festival

Carla Jara ha acaparado la atención mediática tras rumores de un posible romance con el animador Julio Robert, generando un intenso debate en el mundo del espectáculo.

En las últimas semanas, la exintegrante de «Mekano» ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa, especialmente después de que la periodista Paula Escobar revelara que Jara habría comenzado una nueva relación tras su ruptura con Diego Urrutia. Durante una emisión del programa «Efecto N», transmitido por NTV, Escobar insinuó que la panelista no estaría sola y que incluso podría estar esperando a Robert en su estudio.

A pesar de estas afirmaciones, Carla Jara se apresuró a desmentir los rumores, afirmando: “Súper desmentido. Nada de nada”. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, el pasado viernes, Jara fue vista en el Festival de Olmué en compañía de Julio Robert. Testigos del evento informaron que ambos compartieron un baile al ritmo de música ranchera, lo que avivó las especulaciones sobre una posible relación entre ellos.

Durante el festival, Robert se ubicó cerca del grupo donde se encontraba Jara, y su interacción fue objeto de atención por parte de los asistentes. A pesar de la cercanía que se evidenció entre ambos, al finalizar la noche, Carla Jara se retiró acompañada de otros colegas del canal, mientras que Julio Robert permaneció en el recinto hasta el final del evento, retirándose por separado con personas cercanas.

Hasta el momento, ni Jara ni Robert han confirmado oficialmente un romance, dejando a los seguidores del espectáculo en la expectativa sobre el futuro de esta supuesta relación.