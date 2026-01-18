Américo desata la ovación del público en Olmué y dedica emotiva canción a su prometida Yamila en su regreso triunfal

Américo inauguró la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, regresando al escenario tras una década de ausencia.

El reconocido cantante chileno Américo fue el encargado de abrir la tercera jornada del Festival del Huaso de Olmué 2026, marcando su regreso al emblemático escenario del Patagual después de diec años. Su actuación fue un despliegue de energía y emoción, donde interpretó una serie de éxitos que fueron coreados por el público presente. Uno de los momentos más destacados de su presentación fue cuando entonó su famoso tema “Traicionera”, lo que provocó una ovación que duró casi dos minutos, con el público de pie aplaudiendo y vitoreando al artista.

Américo, visiblemente emocionado, agradeció la calidez del público con una reverencia en el escenario. Durante su actuación, también se produjo un momento especial cuando las cámaras enfocaron a su prometida, la actriz Yamila Reyna, quien se encontraba entre los asistentes. En un gesto romántico, el cantante dedicó la primera canción de su set a ella, diciendo: “Vamos con este mix especial. Permiso con este mix, pero la primera canción se la quiero dedicar a Yamila con todo mi amor. Hermosa, esta canción es para ti, te amo”. A continuación, interpretó “Nunca es suficiente”, mientras el público le pedía un beso, a lo que Américo respondió con una sonrisa y continuó con su espectáculo.

El Festival del Huaso de Olmué, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la música chilena, contará en su cuarta y última jornada con las presentaciones de Rafaga, Felipe Parra y Entremares, prometiendo cerrar el evento con una gran variedad de ritmos y artistas.