EE.UU. emite alerta a aerolíneas por riesgos en espacios aéreos de Latinoamérica debido a actividades militares

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) ha emitido cinco avisos que alertan sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo del Pacífico, que abarca desde México hasta Ecuador, incluyendo Colombia y Centroamérica, debido a actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán vigentes durante 60 días, hasta marzo, instan a las aerolíneas y a los pilotos a tomar precauciones adicionales al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico. Las regiones afectadas incluyen el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

Los documentos emitidos por la FAA indican que “debido a actividades militares e interferencias del GNSS (sistema de navegación global por satélite), existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”. Esta advertencia sugiere la posibilidad de que aeronaves militares estadounidenses estén operando en estas áreas sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados.

Además, se destaca que EE.UU. tiene un contingente naval desplegado en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, que ha llevado a cabo acciones contra lanchas de narcotráfico en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas. Este mismo contingente fue el que participó en la operación Resolución Absoluta, que resultó en la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.