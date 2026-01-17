Diana Bolocco lamenta la muerte de su madre Rose Marie Fonck a los 90 años tras una larga batalla contra el cáncer

La animadora de televisión Diana Bolocco anunció el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck Assler, a los 90 años, tras una larga batalla contra problemas de salud.

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, Diana Bolocco, hermana de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, confirmó la triste noticia. Rose Marie Fonck falleció entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, después de haber estado internada en una clínica debido a complicaciones de salud. Según reportes de BioBioChile, Fonck enfrentó el cáncer de mama en tres ocasiones a lo largo de su vida.

Durante su hospitalización, la familia Bolocco mantuvo un perfil bajo y no emitió declaraciones oficiales sobre su estado. Sin embargo, se observó a Cecilia Bolocco en una clínica acompañada de su esposo, mientras que Diana Bolocco dejó de conducir el programa ‘Fiebre de Baile’, siendo reemplazada por Emilia Daiber, lo que generó especulaciones sobre la situación familiar.

Tras el anuncio del fallecimiento, la cuenta de Instagram de Diana Bolocco recibió una avalancha de mensajes de apoyo y condolencias, tanto de seguidores como de diversas personalidades del mundo del espectáculo y la televisión, quienes expresaron su pesar por la pérdida.

Rose Marie Fonck Assler fue una figura importante en la vida de sus hijas, quienes han destacado en el ámbito de la televisión chilena. Su legado perdurará en la memoria de quienes la conocieron y en la carrera de sus hijas.