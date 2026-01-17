Gala de Viña 2026: Mega confirma primeros rostros y promete una alfombra roja más ágil y ordenada

El Festival de Viña del Mar 2026 se acerca, y la Gala de Viña, que precede al evento, ya tiene confirmados a varios rostros del espectáculo.

La Gala de Viña, programada para el 20 de febrero de 2026, reunirá a aproximadamente 120 invitados, según lo anunciado por el periodista César Campos en el matinal «Mucho Gusto». Este evento será animado por los reconocidos presentadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes han sido parte de la tradición del festival.

Entre los primeros confirmados para asistir a la gala se encuentran figuras destacadas como Pamela Díaz y Coté López, quien estará acompañada de su pareja Lucas Lama. Un momento esperado será el reencuentro de Coté con su exmarido, el exfutbolista Luis Jiménez, quien asistirá al evento sin compañía.

Otros nombres que se suman a la lista de asistentes son Kel Calderón y Marlen Olivarí, quien llegará junto a su esposo Luciano Marocchino, disipando así rumores sobre una posible separación. También se ha confirmado la presencia de Fran Virgilio, expareja de Karol Lucero, quien asistirá sola tras el final de su relación con el locutor radial, en medio de un escándalo de infidelidad.

El cantante urbano Kid Voodoo también formará parte de la gala, que este año contará con un número reducido de invitados, lo que permitirá un paso más ágil por la alfombra roja. Además, se reinstalará la galería junto al acceso principal, y el evento será gratuito para el público que desee presenciar la llegada de los artistas. Esta decisión busca evitar los problemas de la edición anterior, donde la gran cantidad de invitados generó retrasos y caos en la alfombra roja. La producción del evento espera que estos cambios hagan de la Gala de Viña 2026 una experiencia más ordenada y dinámica tanto para los asistentes como para los artistas.