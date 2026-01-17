Francisco Undurraga se perfila como candidato para liderar el Ministerio de las Culturas en gobierno de José Antonio Kast

A pocos días de la presentación oficial del gabinete, Francisco Undurraga se perfila como candidato para liderar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en un posible gobierno de José Antonio Kast.

El anuncio del equipo ministerial está programado para el martes 20 de enero, momento en el que se aclararán las designaciones de los cargos más relevantes del Ejecutivo. La posible elección de Undurraga se da en el contexto de la formación de un gabinete diverso, que incluiría a representantes de diferentes partidos y corrientes políticas, lo que refleja una estrategia de ampliación política por parte de Kast.

Francisco Undurraga Gazitúa, actual diputado por el Distrito 11, que abarca sectores del oriente de la Región Metropolitana, es un destacado miembro de Evópoli y ha estado involucrado en importantes debates legislativos sobre temas sociales, institucionales y de políticas públicas. Su carrera política ha estado marcada por un papel activo en la conducción de la Cámara y en la discusión de proyectos significativos.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es una de las carteras que despierta mayor interés debido a su conexión con el ámbito artístico y cultural del país. La posible designación de Undurraga a este ministerio se confirmará una vez que el presidente electo revele la lista completa de ministros. Hasta el momento, no se ha oficializado ninguna nominación, y las decisiones finales dependerán del anuncio del gabinete. De concretarse, esta designación representaría la inclusión de un dirigente de Evópoli en un ministerio clave del futuro gobierno, en un panorama político que sigue evolucionando.