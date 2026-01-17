Tragedia en San Clemente: joven de 19 años muere tras disparo accidental en reunión con menores involucrados

La justicia chilena ha decretado la internación provisoria de dos menores de edad, de 14 y 17 años, acusados de ser los autores del homicidio de Vicente Alexander Sepúlveda Rodríguez, un joven de 19 años. El trágico suceso tuvo lugar el 12 de enero en un domicilio de la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los imputados se encontraban en una reunión con otras personas en el inmueble cuando uno de los asistentes sacó un arma de fuego. Esta arma comenzó a circular entre los cuatro participantes de la reunión. En un momento dado, el menor de 14 años, identificado con las iniciales B.A.M.A., apuntó con el arma a Vicente Sepúlveda, quien minutos después recibió un disparo en el estómago, lo que le causó la muerte en el lugar.

Tras el disparo, todos los involucrados abandonaron el domicilio. La víctima fue trasladada al Servicio de Atención Rural (SAR) de San Clemente, donde se confirmó su fallecimiento.

El fiscal Ángel Ávila se constituyó en el lugar de los hechos junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional del Maule, coordinando las primeras diligencias con la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros. El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNNAC) destacó que la investigación, realizada en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió identificar a los autores del homicidio.

Ambos adolescentes fueron formalizados por homicidio simple, tenencia ilegal de arma prohibida y microtráfico de drogas. El tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público y ordenó su ingreso a un Centro de Internación Provisoria (CIP), argumentando que representan un peligro para la seguridad de la sociedad. Se estableció un plazo de investigación de tres meses.

Las autoridades continúan la búsqueda de otros participantes de la reunión, quienes ya han sido identificados. El subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios de Talca, indicó que las diligencias investigativas y periciales siguen en curso, bajo la instrucción del Ministerio Público, para esclarecer la dinámica de los hechos.