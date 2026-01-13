Young Cister, el artista chileno que conquista el mundo, seleccionado por Spotify como uno de los “Artists to Watch 2026”

El artista chileno Young Cister ha sido incluido en la lista de Spotify “Artists to Watch 2026”, un reconocimiento que destaca su creciente influencia en la música urbana a nivel global.

Young Cister, conocido por su innovador enfoque en la música urbana, ha sido seleccionado por Spotify como uno de los artistas con mayor proyección internacional. Su canción “QLOO” ha sido elegida por los editores globales de la plataforma para formar parte de la prestigiosa playlist oficial, que reúne a voces emergentes de diversos géneros y países. Esta lista es reconocida por identificar a los artistas que están marcando tendencias en la industria musical.

La inclusión de Young Cister en esta lista es un reflejo de su capacidad para llevar su sonido a nuevos horizontes, logrando conectar con audiencias más allá de las fronteras chilenas. La canción “QLOO” ha sido destacada por su frescura y por su potencial para resonar en un contexto musical global.

Este reconocimiento llega en un momento crucial para el artista, quien recientemente fue telonero del aclamado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, un evento que atrajo a miles de fanáticos y que ha elevado su perfil en la escena musical. La playlist “Artists to Watch 2026” incluye una selección de canciones de artistas que están redefiniendo el pop y fusionando diferentes estilos musicales, abarcando géneros como la música latina, pop, dance, R&B, country e hip-hop.

Además, Young Cister se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado “La ciudad nunca duerme”, que se espera genere altas expectativas y contribuya a consolidar su carrera en el ámbito internacional. Este álbum promete ser un paso significativo en su trayectoria, en un año que ya se perfila como clave para su desarrollo artístico.