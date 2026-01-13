“Naya Fácil denuncia acoso y miedo en Egipto: “Me ven como un pedazo de carne” en su traumático viaje

Naya Fácil, influencer chilena, ha compartido su experiencia negativa durante un viaje a El Cairo, donde ha expresado su preocupación por la inseguridad en la ciudad.

La generadora de contenido se encuentra en Egipto junto a su hermana, y a pesar de la oportunidad de visitar las icónicas pirámides, su experiencia ha sido marcada por el miedo y la incomodidad. A través de sus redes sociales, Naya relató que se siente insegura y ha optado por permanecer en el hotel o en centros comerciales, evitando salir a la calle. “Estoy pensando en quedarme en el hotel y nada, ahora estoy en el mall y me quedaré todo el día. Es todo muy inseguro. Es parte de viajar, hay buenas y malas experiencias. Mujeres solas por nada del mundo, a nadie le gustaría estar en mis zapatos por el miedo que siento. Es peligroso, olvídense de salir a la calle o ir a la disco porque las van a violar”, comentó.

Durante su estancia, Naya participó en un tour por las pirámides, pero su experiencia fue tan angustiante que decidió regresar a Chile inmediatamente después. “Por fin me voy a Chile, ya nos vamos, que país más angustiante, que ansiedad tengo. Puta que lo he pasado mal, que paja un viaje así”, expresó mientras se dirigía al aeropuerto con sus maletas.

Además, Naya se quejó de la actitud de algunos hombres en El Cairo, describiendo su experiencia como agotadora. “Estos cu… me tienen chata, así son en este país, todo el rato encima de uno. Molesta, de verdad, están todo el rato encima. Estoy explota, cansada, estos piensan que uno es un pedazo de carne, ese cu… se ganó al lado mío, de verdad no entiendo, ya le paré el carro e insiste. Detesto estar acá, solo me quiero ir. Se pasan los hombres machistas de este país”, añadió, acompañando su relato con un video donde se observa a un hombre mirándola de cerca.

La influencer ha utilizado su plataforma para visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres al viajar solas en ciertos destinos, resaltando la importancia de la seguridad y el respeto hacia ellas.