Perú rechaza el corredor humanitario de Kast por temor a aumentar la delincuencia y la migración irregular en el país

La Oficina del Presidente Electo de Chile, encabezada por José Antonio Kast, ha respondido a las críticas de las autoridades peruanas sobre su propuesta de establecer un corredor humanitario para facilitar el retorno de inmigrantes irregulares, principalmente venezolanos, a su país de origen. Mada Sedini, vocera de la OPE, enfatizó que las declaraciones del presidente peruano, José Jerí, no desvían a su equipo de la agenda migratoria que planean implementar a partir del 11 de marzo.

Sedini subrayó que el diálogo con otros países de la región continuará, afirmando que “el corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países” y que están seguros de que lograrán acuerdos con la mayoría de las naciones afectadas por la crisis migratoria.

Por su parte, el presidente de Perú, José Jerí, expresó a CNN en español que la propuesta de Kast no sería efectiva y podría generar un aumento en la delincuencia en su país. “No puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de inseguridad en Perú está relacionado con la migración irregular”, declaró Jerí, quien también mencionó que se buscarán métodos colectivos a través de la Cancillería para facilitar el retorno de los migrantes una vez que se restablezca el orden democrático en Venezuela.

Las críticas a la propuesta de Kast también fueron respaldadas por ex autoridades peruanas, como el ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien cuestionó la efectividad del corredor humanitario en la lucha contra la delincuencia, argumentando que “la delincuencia es transnacional” y que reducir la política de seguridad a la migración es un error.

El Gobierno chileno, bajo la administración de Gabriel Boric, ha incluido esta legislación en los 1,000 avances logrados durante su mandato, mientras que la OPE se mantiene firme en su intención de seguir adelante con su agenda migratoria a pesar de las objeciones desde Perú.