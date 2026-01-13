Ministro Gajardo expresa solidaridad con Gustavo Gatica y evita comentar sobre absolución de Claudio Crespo en fallo judicial

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, expresó su solidaridad con Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras participar en una movilización, pero evitó comentar sobre la absolución de Claudio Crespo en el caso.

Durante una declaración pública, Gajardo se refirió a la situación de Gatica, quien ha sido un símbolo de las consecuencias de la violencia en las protestas sociales en el país. El ministro destacó que el drama vivido por Gatica, quien sufrió trauma ocular por su participación en las manifestaciones, es una experiencia que nadie debería enfrentar en Chile. “Nos parece que el drama que él ha vivido en términos de que, por participar en una movilización, perdió su visión, tuvo trauma ocular. Eso es un drama que yo creo que nadie quiere vivir en nuestro país”, afirmó Gajardo.

El secretario de Estado también subrayó la importancia de garantizar el derecho a la movilización pacífica, afirmando que es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. “Creemos que es muy importante que no haya ninguna duda para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. El ejercer la movilización pacífica es un derecho”, indicó.

Gajardo enfatizó que todos los ciudadanos deben sentirse seguros al ejercer su derecho a la protesta, sin temor a que su integridad física se vea comprometida. “No tengan ningún tipo de temor de que, por el ejercer una movilización pacífica, puedan tener consecuencias en su integridad física”, concluyó el ministro.

La declaración de Gajardo se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los manifestantes en Chile, especialmente tras incidentes que han dejado a varios heridos durante las protestas. La situación de Gustavo Gatica ha resonado en la opinión pública, generando un debate sobre la respuesta del Estado ante las movilizaciones sociales.