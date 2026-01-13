Gustavo Gatica promete luchar hasta las últimas consecuencias tras absolución de Claudio Crespo por disparo que lo dejó ciego

El diputado electo Gustavo Gatica se pronunció tras el fallo del 4º Tribunal Oral de Santiago que absolvió al capitán (r) de Carabineros Claudio Crespo, responsable del disparo de una bomba lacrimógena que dejó a Gatica ciego durante las protestas de 2019.

En la sentencia, el tribunal determinó que, aunque Crespo fue el autor del disparo, este se realizó en un contexto de “uso justificado, proporcional y legal” de la fuerza, argumentando que Gatica sostenía una piedra en el momento del incidente. A pesar de esta absolución, Gatica expresó su descontento con el veredicto, aunque se mostró aliviado al saber que se había confirmado la autoría del disparo por parte de Crespo. “No estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo”, declaró Gatica a los medios.

El diputado electo también cuestionó la decisión judicial, planteando la necesidad de reflexionar sobre por qué un acto que resultó en la pérdida de la visión de un ciudadano no conlleva una condena. “Cabe cuestionarnos desde mi calidad de político el por qué quien le quita la vista a otro ciudadano no es condenado. Hay cosas que cambiar, por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel”, afirmó.

Gatica anunció que se reunirá con sus abogados para explorar las opciones legales disponibles, incluyendo la posibilidad de apelar la decisión y llevar el caso a instancias internacionales si es necesario. “Es importante por el bien de la democracia que estos casos no queden impunes. Casos de pérdida de la visión no pueden quedar impunes”, concluyó, reafirmando su compromiso de buscar justicia en este caso.