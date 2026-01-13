Tragedia en Brasil: Influencer de 19 años muere tras luchar contra el cáncer, dejando a su esposo e hijo devastados

Isabel Veloso, una influencer brasileña de 19 años, falleció tras 24 días de hospitalización debido a complicaciones de salud relacionadas con el cáncer linfático que padecía. Su muerte, ocurrida el pasado fin de semana, fue confirmada este martes por su esposo, Lucas Veloso, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

La joven había sido diagnosticada con un linfoma de Hodgkin a los 15 años, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. Desde entonces, Isabel se convirtió en una figura pública, utilizando su plataforma para visibilizar su lucha contra la enfermedad. En 2023, había anunciado que había superado el cáncer, pero en 2024 sufrió una recaída durante su embarazo.

Después de dar a luz a su hijo Arthur, Isabel comunicó en agosto de 2025 que comenzaría cuidados paliativos, ya que su enfermedad había progresado a un estado terminal. Su fallecimiento se produjo pocos días después del primer cumpleaños de su hijo.

En su mensaje de despedida, Lucas Veloso expresó su profundo dolor, afirmando: “El dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor… el amor no muere. Ella era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara, era amor cuando la vida parecía injusta”. También destacó que su amor y su familia perdurarán más allá de su ausencia, afirmando que Isabel vive en él, en su hijo y en todos aquellos que fueron tocados por su fortaleza.

La noticia de su muerte ha causado conmoción en Brasil, donde muchos han expresado su tristeza y han recordado la valentía de Isabel en su lucha contra el cáncer. Su historia ha resonado en las redes sociales, donde sus seguidores han compartido mensajes de apoyo y condolencias.