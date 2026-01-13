Inflación en Argentina: diciembre de 2025 cierra con la menor tasa anual desde 2017, acumulando un 31,5%

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina registró un aumento del 31,5% en 2025, una notable disminución respecto al 117,8% del año anterior, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicado este martes. Esta cifra representa la tasa de inflación más baja desde 2017, cuando se situó en 24,8%. En diciembre de 2025, los precios al consumidor crecieron un 2,8% en comparación con noviembre, que había cerrado con un incremento del 2,5%.

A lo largo de 2025, Argentina experimentó cuatro meses consecutivos de aceleración en la tasa mensual de inflación. La situación económica del país se vio profundamente afectada por la devaluación abrupta del peso argentino, implementada por el Gobierno de Javier Milei al inicio de su mandato en diciembre de 2023, lo que llevó a una inflación mensual del 25,5% en ese mismo mes y a una variación interanual del 289,4% en abril de 2024. Sin embargo, a partir de mediados de 2024, los precios comenzaron a mostrar una tendencia a la baja, impulsada por un ajuste fiscal y monetario severo, así como por un colapso en el consumo que redujo la demanda.

Durante 2025, la inflación mensual mostró variaciones significativas, alcanzando un pico del 3,7% en marzo y un mínimo del 1,5% en mayo. Desde septiembre, la inflación volvió a acelerarse, superando el 2% mensual, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y tensiones financieras previas a las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre.

Según los datos del Indec, en diciembre, los precios de los bienes aumentaron un 2,6% en comparación con noviembre, mientras que los servicios experimentaron un incremento del 3,4%. En el acumulado de 2025, los precios de los bienes subieron un 26,5%, mientras que los servicios lo hicieron en un 43,1%. Entre los aumentos más destacados en diciembre se encuentran los del transporte, que subió un 4%, y los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas, que aumentaron un 3,4%. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas también mostraron un incremento del 3,1% respecto a noviembre, acumulando un alza del 32,2% durante todo el año.

En contraste, la inflación en 2024 había alcanzado un 117,8%, aunque fue inferior al 211,4% registrado en 2023. Las proyecciones del Banco Central argentino sugieren que la inflación podría acumular un aumento del 20,1% en 2026, cifra que duplica la estimación del 10,1% que el Gobierno de Milei incluyó en el presupuesto de este año.