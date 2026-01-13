Revelan gesto solidario de Pancho Saavedra con Andrés Caniulef: pagó tratamiento en su peor momento sin hacer ruido

La repentina muerte del periodista Andrés Caniulef el pasado viernes ha conmocionado a la televisión chilena, donde Caniulef había dejado una huella significativa tras más de 20 años de carrera en el ámbito de espectáculos.

Desde su fallecimiento, han surgido diversas anécdotas sobre su vida y su trayectoria profesional. En el programa ‘Tal Cual’ de TV+, la conocida figura de la televisión Raquel Argandoña compartió un gesto de solidaridad que tuvo un famoso animador con Caniulef. Durante la emisión, la panelista Paty Maldonado criticó la hipocresía de la industria televisiva, señalando que muchos colegas de Caniulef hablaron negativamente de él antes de su muerte. “Esta misma gente que lo peló y habló barbaridades de él… ¿por qué no le dieron trabajo o lo llamaron cuando estaba mal?” cuestionó Maldonado, enfatizando la falta de apoyo en momentos críticos.

Argandoña, por su parte, reveló que un animador muy querido por el público había brindado ayuda a Caniulef en su momento más complicado, aunque no hizo publicaciones en redes sociales tras su fallecimiento. “Es lamentable, porque yo cuando estaba en Bienvenidos, tengo entendido que un animador muy querido por la gente lo ayudó mucho, le pagó un tratamiento”, comentó Argandoña, sin mencionar el nombre del animador en ese momento.

Sin embargo, en el podcast Bombastic, la periodista Cecilia Gutiérrez identificó a Pancho Saavedra como el animador de Canal 13 que apoyó a Caniulef. Gutiérrez reveló que Saavedra pagó un tratamiento de rehabilitación para el periodista, un gesto que, según ella, nunca fue publicitado por el animador. “Sé de varios personajes de la televisión que lo ayudaron en privado, que pagaron sus tratamientos. Ese tratamiento incluso se hizo en la clínica de Daniel Fuenzalida. Pancho quizás se va a enojar conmigo, pero me da lo mismo. Pancho Saavedra pagó ese tratamiento; nunca lo contó. Entonces uno no puede criticar sin saber tampoco”, afirmó Gutiérrez.

Andrés Caniulef fue un referente en el periodismo de espectáculos en Chile, y su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y trabajaron con él. Su muerte ha abierto un debate sobre la solidaridad en la industria televisiva y el apoyo que se brinda a los colegas en momentos de necesidad.