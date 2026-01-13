Luis Jara Jr. defiende el espectáculo de Fiebre de Baile y critica los polémicos comentarios de Raquel Argandoña

Luis Jara Jr., conocido artísticamente como Mellow, ha regresado a la competencia de “Fiebre de Baile” tras el repechaje, donde espera avanzar en el show de Chilevisión.

En una reciente aparición en el podcast “Amiga, ¿Supiste?”, conducido por Daniela Chávez y Gonzalo Sepúlveda, Mellow compartió sus impresiones sobre su participación en el programa. A pesar de las controversias generadas por el jurado, el artista optó por no entrar en polémicas y elogió a sus compañeros, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta, por su profesionalismo. También se refirió a Raquel Argandoña, una de las figuras más controvertidas del programa, quien ha sido criticada por sus comentarios sobre los participantes, incluyendo sus cuerpos, tatuajes y vestuario.

Mellow expresó su desacuerdo con algunos de los comentarios de Argandoña, afirmando: “De repente hay un par de comentarios que yo, personalmente, no comparto. Pero también hay que entender que, si bien uno no controla lo que dice el jurado, es el ingrediente extra que le ponen a este show”. El cantante destacó que, independientemente de las críticas, el espectáculo está diseñado para entretener al público, y que tanto las opiniones positivas como negativas generan publicidad para el programa.

Uno de los momentos más polémicos de Argandoña fue cuando realizó comentarios despectivos hacia Cata Days. Al respecto, Mellow comentó: “Yo no las comparto, jamás me referiría a un compañero así. Pero bueno, si se sigue permitiendo, será decisión de la producción”.

Además, el artista se refirió a las denuncias presentadas ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en contra de la jurado, manifestando: “Yo no comparto sus dichos y me gusta que la gente también se manifieste, porque marca una tendencia. Y si bien es parte del juego televisivo, también hay que marcar ciertos precedentes”. Mellow concluyó su intervención señalando que, a pesar de las tensiones, es importante no tomarse las opiniones del jurado de manera personal, ya que todos están participando en un juego televisivo.