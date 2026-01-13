Conductor de microbús en Valdivia agredido por pasajero tras discusión por traslado de perro sin bozal ni correa

Un conductor de microbús fue agredido por un pasajero en Valdivia tras un conflicto relacionado con el traslado de un perro.

El incidente tuvo lugar la tarde del lunes en la región de Los Ríos, mientras el conductor de la empresa Expreso a la Costa realizaba su ruta desde Valdivia hacia Curiñanco. Durante el trayecto, en la localidad de Niebla, un hombre abordó el microbús con un perro, lo que generó una discusión con el conductor. Este le informó que no podía permitir el ingreso del animal, ya que no contaba con bozal, correa ni estaba en un canil, y que solo se autorizaba el transporte de perros lazarillos.

A pesar de la negativa inicial, el conductor finalmente accedió a llevar al pasajero con su mascota. Sin embargo, al llegar a Curiñanco, el conflicto escaló. Según José Sagredo, coordinador de operaciones de Expreso a la Costa, el pasajero se acercó al conductor y le propinó golpes de puño y patadas.

El ataque fue grabado en un video que fue compartido por Radio Bío Bío, donde se puede observar a otro pasajero intentando intervenir para detener la agresión, mientras el conductor intenta protegerse con sus manos. La víctima, un hombre de 60 años, sufrió lesiones en sus manos y brazos debido a la agresión.

Tras el incidente, el conductor presentó una denuncia ante Carabineros y la empresa también se dirigió a la Fiscalía para reportar el ataque. Este es el primer caso de agresión a un conductor por esta razón, aunque la empresa había denunciado previamente ataques con piedras a sus vehículos en la misma ruta que conecta Valdivia con la zona costera.