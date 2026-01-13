Gobierno destina $2 mil millones para consultoría en reposición del Complejo Fronterizo Cardenal Samoré, clave para el comercio

El Gobierno de Chile ha destinado cerca de 2 mil millones de pesos para la consultoría de diseño que permitirá la reposición del Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, un paso fronterizo clave para el país. Este corredor binacional es fundamental debido a su conexión terrestre con el sur de Chile y al movimiento de carga entre Chile y Argentina.

La consultoría incluye la elaboración de siete expedientes, entre los cuales se destaca la conservación del sistema de alcantarillado, un proyecto adjudicado el 31 de diciembre por un monto de 933 millones de pesos. Además, se contempla la reposición de la Tenencia Pajarito y la construcción de un campamento de vialidad, ambos en proceso de licitación, con un presupuesto total que supera los 17 mil millones de pesos.

Asimismo, se están formulando otros proyectos importantes, como un plan de contingencia, la reposición del complejo fronterizo, un nuevo proyecto vial y la reposición del puente El Gringo, que se estima requerirán aproximadamente 67 mil millones de pesos para su ejecución.

La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, destacó la relevancia de este proceso, subrayando la necesidad de que las nuevas autoridades continúen apoyando esta iniciativa. “Fue un proceso arduo de trabajo técnico y también de cumplir la normativa vigente, desde el punto de vista de los procesos administrativos. Y por lo demás, la sumatoria de estas iniciativas, consideramos que son proyectos claves para el desarrollo”, afirmó Pailalef.

La reposición del complejo fronterizo implicará una modificación en la modalidad de atención, que pasará a ser integrada y de doble cabecera. Además, se están llevando a cabo trabajos de reposición en la Ruta Internacional 215, con el objetivo de fortalecer este importante corredor aduanero.