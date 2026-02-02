Contraloría exige a Virginia Reginato devolver más de $1.100 millones por irregularidades en su gestión como alcaldesa

La Contraloría General de la República (CGR) ha notificado a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, la solicitud de restitución de más de 1.100 millones de pesos, debido a un perjuicio financiero ocasionado a la municipalidad durante su gestión.

Este requerimiento se enmarca en un proceso de reparo iniciado por la CGR, que atribuye el daño a una gestión administrativa deficiente. Según el informe, los problemas se centran en pagos tardíos de cotizaciones previsionales, así como en reajustes, intereses y multas, lo que habría resultado en pérdidas significativas de recursos públicos.

El caso ahora será evaluado por el Tribunal de Cuentas, que tiene la responsabilidad de determinar si existe responsabilidad personal por parte de Reginato y si corresponde la restitución de los fondos mencionados.

La concejala Nancy Díaz, del actual municipio, expresó que tras varios años de espera, se ha confirmado un perjuicio financiero durante la prolongada administración de Reginato, cuyas repercusiones, según ella, continúan afectando a los residentes de la Ciudad Jardín.

Por su parte, la concejala Antonella Pecchechino hizo un llamado a la cautela, subrayando la importancia de esperar el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas antes de abordar cualquier posible restitución de dinero.

El proceso ahora queda en manos del Tribunal de Cuentas, que deberá decidir sobre las responsabilidades y los pasos a seguir respecto a la posible devolución de los fondos por parte de la exalcaldesa.