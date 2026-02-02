Marta Sánchez sorprende con su visita secreta a Chile para grabar campaña de WOM y celebrar 40 años de carrera

Marta Sánchez visitó Chile en diciembre para grabar un jingle exclusivo para WOM, que celebra su carrera y la nostalgia de su éxito “Arena y Sol”.

La reconocida cantante española Marta Sánchez estuvo en Chile durante la semana del 15 de diciembre, no para vacacionar, sino para trabajar en una nueva campaña de la empresa de telecomunicaciones WOM. Este 6 de enero, WOM lanzará oficialmente su campaña de verano 2026, que busca fusionar música, nostalgia y conexión con su audiencia. La campaña incluye una versión renovada del icónico tema “Arena y Sol”, que originalmente fue lanzado en 1995 por la artista.

El nuevo jingle, titulado “Arena y WOM”, se presenta en un momento significativo, ya que coincide con el 30 aniversario de la canción original y los 40 años de carrera de Sánchez, quien recientemente lanzó su álbum “40 años, 1985 – 2025”. La grabación del jingle se llevó a cabo en un set en la Región de Coquimbo, donde la artista interpretó la canción con algunas modificaciones en la letra.

Marta Sánchez expresó su entusiasmo por esta colaboración, afirmando que la campaña le permite “conectarme de nuevo con mi amado Chile a través de esta experiencia con WOM”, y añadió que le resulta “tan feliz” poder celebrar sus 40 años de carrera en un país que aprecia profundamente. “No sabéis qué emocionante es para mí cumplir 40 años de carrera con esta campaña en vuestro país al que amo incondicionalmente desde que era una chiquilla”, comentó la artista, quien ha tenido una relación especial con el público chileno, habiéndose presentado en el Festival de Viña del Mar en varias ocasiones.

La campaña comenzará a difundirse este martes a través de redes sociales, televisión, radio y espacios públicos, y WOM ha indicado que su enfoque se centra en ofrecer contenidos de “alto impacto, colaboraciones icónicas y una forma distinta de conectar con las personas, poniendo la emoción en el centro”, según un comunicado de la empresa. Cabe recordar que Marta Sánchez ya había visitado Chile en mayo de 2025, cuando se presentó en los casinos Enjoy de Santiago y Viña del Mar.