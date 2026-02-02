Vasco Moulian aclara sus polémicos comentarios sobre Cata Days en Fiebre de Baile: “Todo fue una broma”

En el último episodio de “Fiebre de Baile”, Vasco Moulián se vio obligado a aclarar sus recientes comentarios sobre los participantes del programa, en particular sobre su preferencia por Cata Days como ganadora.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Moulián, quien forma parte del jurado del programa de CHV, expresó que Cata Days era su favorita para llevarse el premio, además de afirmar que Cony Capellino no ganaría. “Yo estoy indignado con la Cony, no voy a decir por qué… No, no va a ganar la Cony”, declaró, lo que generó una ola de críticas entre los seguidores del programa, quienes lo acusaron de falta de ética al revelar sus preferencias como jurado.

En el programa, al ser cuestionado por la conductora Diana Bolocco sobre la controversia, Moulián intentó restarle importancia a la situación. “Tenía que ver con que yo había hecho un live con ella (Cata Days), me ponían Cata Days (en el chat en vivo)… Fue una broma…”, explicó. Afirmó que su intención era mantener un ambiente divertido y que no esperaba que sus palabras fueran tomadas tan en serio.

Sin embargo, Bolocco no dudó en confrontarlo nuevamente, recordándole que también había mencionado que Skar Labrat no ganaría. Moulián respondió: “Por supuesto que puede ganar. Si me creen todas las cosas que digo en un live, a las 3 de la mañana, después de irme de acá, están mal, pues chiquillos”. A pesar de sus intentos de aclarar la situación, no retractó sus comentarios iniciales, afirmando que fueron expresados en un contexto de interacción con los seguidores.

El programa “Fiebre de Baile” ha sido objeto de atención mediática no solo por sus actuaciones, sino también por las controversias que surgen entre los jurados y los participantes, lo que refleja la intensa competencia y el interés del público en el desenlace del certamen.